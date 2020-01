Legnano, aveva sfregiato l'ex fidanzato con l'acido: 38enne a processo con rito abbreviato (Di martedì 14 gennaio 2020) Lavinia Greci La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, che ha accolto anche la richiesta della vittima di costituirsi parte civile. Ma l'ex fidanzato chiede che la perizia psichiatrica non sia un escamotage per eventuali sconti aveva teso un agguato all'ex fidanzato il 7 maggio 2019, rovesciandogli addosso un bicchiere pieno di acido. Il tutto perché non poteva accettare la fine di una breve relazione con lui. La vittima, Giuseppe Morgante, un trentenne di Legnano, aveva invocato giustizia, dichiarando di temere altre aggressioni da parte di Sara Del Maestro, la 38enne ritenuta colpevole dell'assalto all'uomo, che aveva deciso di chiudere il rapporto con lei. Il rito abbreviato E, in queste ore, secondo quanto riportato da Il Giorno, è arrivata la notizia che la donna sarà processata con rito abbreviato subordinato a perizia ... Leggi la notizia su ilgiornale

