Irlanda, Playlist tricolore per la prima Italian Records Night (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, in collaborazione con Nowhere Music, presenterà mercoledì 22 gennaio la prima Italian Records Night, ad ingresso gratuito. A partire dalle 20, una line-up di DJ (professionisti e non) condivideranno i loro vinili Italiani preferiti, suonandoli a tutto volume grazie all’impianto hi-fi offerto da The Big Romance. Chiunque può presentare i suoi dischi Italiani del cuore all’interno della Playlist, che al momento include Ennio Morricone, Zu, Franco Battiato, Marlene Kuntz, Area, Lucio Battisti, Kina, Vasco Rossi, Jovanotti, Alessandro Fiori, PFM, Uzeda, Blonde Redhead, Area, Napoli Centrale e molti altri. L'articolo Irlanda, Playlist tricolore per la prima Italian Records Night proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

