Iran, il non intervento Usa ha una logica. E riguarda la probabile fine della ‘dottrina Carter’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Per un po’ la crisi Iran-Usa è sembrata una scena in un vecchio film western: due pistoleri ubriachi che si fronteggiavano nel saloon. Ma, per fortuna, sembra che si siano calmati: nessuna guerra è in vista, almeno a breve termine. Forse siamo stati fortunati, ma forse c’è una logica in questi eventi. È possibile che stiamo assistendo all’abbandono della “dottrina Carter“, dichiarata nel 1980 e che diceva che il controllo del Medio Oriente è di “interesse vitale” per gli Stati Uniti. Nel 1980 gli Stati Uniti erano la potenza mondiale dominante: un dominio costruito dopo la vittoria nella seconda guerra mondiale anche sulla base delle loro vaste risorse petrolifere nazionali. Ma la produzione di petrolio negli Stati Uniti aveva raggiunto il suo picco nel 1970 e stava calando. Niente petrolio, niente impero. Era necessario trovare un’altra fonte e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfoglio_it : Il regime islamista di Teheran è incompatibile con i valori non negoziabili delle società libere, a prescindere da… - Linkiesta : #Teheran in piazza contro la teocrazia, schivando i proiettili dei #pasdaran. Ma le proteste contro la teocrazia te… - LaStampa : Per la terza sera i giovani di Teheran si sono radunati davanti alle università contro il regime. Le autorità, dopo… -