Inter, Lukaku: «Voglio vincere qui. Scudetto? Non ne parlo» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’attaccante dell’Inter Lukaku ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Cagliari Romelu Lukaku ha analizzato la vittoria conquistata in Coppa Italia contro il Cagliari: «Abbiamo giocato bene, ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita perché il campionato è importante». «L’Inter è stata la migliore scelta, posso crescere e sono contento. Scudetto? Non ne parlo, penso solo al Lecce. Per me però è importante vincere e sono qui per questo», ha concluso l’attaccante dell’Inter ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

L' Inter si sbarazza del Cagliari e va ai quarti di Coppa Italia : Romelu Lukaku - doppietta da record : L'Inter archivia senza problemi la pratica Cagliari , imponendosi 4-1 a San Siro e conquistando l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia . I nerazzurri sfideranno la vincente di Fiorentina-Atalanta, intanto si godono la netta vittoria, maturata sulle ali del solito Romelu Lukaku . Quest'ultimo

Inter -Cagliari 4-1 - nerazzurri ai quarti di Coppa Italia grazie al ‘Lukaku show’ : L'Inter ha battuto il Cagliari 4 a 1 e ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Borja Valero e Ranocchia. Prestazione opaca per i ragazzi di Rolando Maran, che hanno raccolto la quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa . Nel turno successivo i nerazzurri di Antonio Conte affronteranno la vincente tra Fiorentina e Atalanta.Continua a leggere

LIVE Inter -Cagliari 3-0 - Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA : Lukaku firma il tris! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ Tiro di Cerri da fuori area che viene rimpallato da Ranocchia. 49′ Goooooooooooooooooooooooool, Lukaku uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, corner battuto corto da Lazaro per Barella che crossa subito per Lukaku che di testa gira in rete, Inter-Cagliari 3-0. 47′ Fuori Castro e dentro Rog per il Cagliari. 46′ Inizia il secondo tempo! 21.38 Mai in discussione il primo tempo con l’Inter ...

Inter : Lukaku è fondamentale nel far risalire la squadra : Lukaku è fondamentale anche quando l’ Inter si schiaccia. Nel gioco spalle alla porta, consente alla squadra di risalire In Inter -Atalanta, Lukaku ha manifestato ancora una volta l’importanza del suo gioco associativo. Con 5 passaggi chiave, è stato il giocatore che più spesso ha fatto tirare in porta un compagno. Rispetto al passato, è cresciuto molto nel gioco spalle alla porta e nella capacità di dialogo coi compagni. Quando ...

Live Inter -Atalanta 1-0 Assist di Lukaku e Lautaro non perdona : Va in scena a San Siro uno dei tanti big match di questa 19esima giornata di campionato, la partita tra Inter e Atalanta. I nerazzurri di Milano sono stati protagonisti fin qui di una stagione...

LIVE Inter -Atalanta 0-0 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : palo di Lukaku dopo pochi minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Lukaku ! palo IMMEDIATO DEL BELGA! L’ex Manchester United colpisce il legno con il sinistro. 1′ Si parte a San Siro! INIZIO PRIMO TEMPO 20.44 Compagini in campo al Meazza! 20.41 Squadre nel tunnel! 20.39 Manca sempre meno all’inizio della sfida: chi vincerà a San Siro? 20.37 Corsi e ricorsi storici sulle panchine. Gasperini fu esonerato nel 2011 dopo il Triplete tra ...

Inter -Atalanta live dalle 20.45 : Conte si affida a Lukaku e Lautaro : Va in scena a San Siro uno dei tanti big match di questa 19esima giornata di campionato, la partita tra Inter e Atalanta. I nerazzurri di Milano sono stati protagonisti fin qui di una stagione...

Inter : Lukaku è prezioso spalle alla porta - fa risalire la squadra : Lukaku è fondamentale nella risalita dell’ Inter . D’altronde, il gioco di Conte poggia molto sulla ricerca delle punte La coppia Lautaro- Lukaku sta trascinando l’ Inter a suon di gol. Contro il Napoli, i nerazzurri hanno allungato costantemente gli avversari, trovando spazi alle spalle della pressione. Sia nella costruzione bassa che nelle situazioni di contropiede. Il belga, grazie alle sue abilità spalle alla porta , è ...

Inter - Lukaku da record : così forte non se lo aspettava nessuno : Inter Romelu Lukaku frantuma i record della Serie A e trascina i nerazzurri in vetta alla classifica. È l’attaccante ideale di Antonio Conte. per caratteristiche e mentalità. L’Inter si gode un Lukaku da record. Il centravanti belga era arrivato in nerazzurro tra le critiche di buona parte della tifoseria e degli esperti degli studi televisivi. All’ex United è bastato il girone di andata per capovolgere i commenti a suon di ...

