Il gelato dedicato a Zlatan Ibrahimović (Di martedì 14 gennaio 2020) Un cono di crema Gusto Z, una coppetta del gelato dedicato a Zlatan Ibrahimović. Per celebrare il ritorno da protagonista in serie A dell’attaccante del Milan, che sabato, chiusa l’esperienza nei Los Angeles Galaxy, la squadra della Major League Soccer, è tornato al gol (dopo sette anni) nella partita contro il Cagliari, la gelateria milanese Gusto 17 ha messo a punto una nuova varietà di gelato che racchiude le due anime del giocatore, quella svedese e quella slava. Di cosa sa il gusto Z Il risultato, che si può assaggiare nelle due sedi della gelateria, in via Savona 17 e in via Cagnola 10, è un mix di due prodotti tipici delle terre di Ibrahimović, che diventano gli ingredienti speciali di una deliziosa crema color panna. La Svezia è rappresentata dalle kanebullar, le tradizionali brioche svedesi a forma di spirale, aromatizzate con ... Leggi la notizia su gqitalia

