Giugliano, scoperto panificio abusivo in casa, sequestrati 2 quintali di pane pericoloso (Di martedì 14 gennaio 2020) I carabinieri del Nas, nell'ambito di controlli mirati sulla sicurezza alimentare, hanno sequestrato più di 200 chili di pane e prodotti da forno cotti in panifici abusivi o trasportati senza indicazioni sulla provenienza. A Giugliano in Campania (Napoli) è stato scoperto un panificio abusivo in un'abitazione, attrezzato con forni a legna e impastatrice industriale. Leggi la notizia su fanpage

