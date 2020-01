Fca paga e incassa con la nuova Panda ibrida. Nonostante i ritardi sull’elettrico (Di martedì 14 gennaio 2020) di Carblogger Quanto è costato a Fiat Chrysler il ritardo sul processo di elettrificazione dei propulsori a un primo bilancio? 1,8 miliardi di euro, in scomode rate fino al 2023. Ma al consumatore costa per adesso soltanto 100 euro, almeno a chi intende acquistare – è il calcio d’inizio – una Fiat Panda City Cross mild hybrid rispetto a una Cross solo a benzina: prezzo di listino da 15.100 euro per la prima, da 15mila per la seconda. Bizzarro, vero? Questi naturalmente sono solo dei numeri: sul piatto bisognerebbe mettere quanti soldi Fiat Chrysler ha allocato altrove non investendo sull’elettrificazione e quanti soldi ha perso per l’assenza di veicoli ibridi in gamma da vendere. Il bilancio finale non ce lo diranno mai, ma una cosa si può scrivere senza fare errori: Fca oggi è un gruppo a indebitamento industriale zero costretto a una fusione per darsi un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

