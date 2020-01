Calcio: dubbio Kane per gli Europei dell’Inghilterra. Mourinho non fa previsioni sul recupero dell’attaccante (Di martedì 14 gennaio 2020) Harry Kane potrebbe saltare gli Europei. Questo è quanto riporta, in maniera esplicita con annesso titolo a nove colonne, la prima pagina della sezione sportiva del Daily Express, dando peso a una dichiarazione di José Mourinho: sarebbero dunque più serie del previsto le condizioni dell’attaccante del Tottenham. Kane, non va dimenticato, è stato recentemente operato a causa di un problema ai tendini della coscia sinistra che lo ha fermato durante la sfida di Premier League contro il Southampton. Pochi giorni fa l’intervento chirurgico relativo è riuscito, e in teoria il diretto interessato dovrebbe recuperare per aprile. Dovrebbe, appunto. Perché c’è qualcuno che nutre più di un dubbio: Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, durante una conferenza stampa nella quale avrebbe dovuto parlare più del futuro del conteso Eriksen che di altro, si è espresso in ... Leggi la notizia su oasport

