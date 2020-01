Bar Refaeli nei guai: rischia il carcere per evasione fiscale - (Di martedì 14 gennaio 2020) Novella Toloni La top model e i suoi genitori sono stati accusati dal fisco israeliano dell'occultamento di 7,5 milioni di euro, evasione e riciclaggio Bar Refaeli sta per dare alla luce il suo terzo figlio ma nel suo immediato futuro oltre a pannolini e biberon potrebbero esserci anche i servizi sociali. Quello che per lei dovrebbe essere il periodo più bello si sta pian piano trasformando in un incubo per i guai giudiziari in cui è recentemente finita. La modella di origini israeliane, infatti, è stata accusata di evasione fiscale, falsa testimonianza e riciclaggio di denaro. Secondo quanto riportato da "Chanel 13 News" l'inchiesta su Bar Refaeli e i suoi genitori Tzipi e Rafi Refaeli sarebbe partita circa un anno fa. Il dipartimento economico israeliano ha dato il via ad accertamenti fiscali in seguito alla presunta evasione fiscale nata dall'occultamento di circa 7,5 ... Leggi la notizia su ilgiornale

