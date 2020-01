6 motivi per cui avere un animale in casa fa bene alla salute! (Di martedì 14 gennaio 2020) Chi di voi ha un amico peloso ad espettarlo a casa tutte le sere sa già quali sono i momenti di felicità che può regalare. Ma se vi dicessimo che cani, gatti, pesci rossi, criceti e conigli aiutano anche a rilassarsi e a stare in forma non sentireste crescere ancora di più l’affetto e la simpatia nei loro confronti? Ecco i 6 motivi per cui avere un animale domestico fa bene al vostro corpo e al vostro spirito! Le coccole Il contatto fisico è uno dei bisogni ancestrali dell’uomo. Abbiamo un innato bisogno di entrare in contatto con gli altri esseri viventi e stare qualche decina di minuti a coccolare e a farci coccolare dal nostro cane o a fare due fusa con il gatto o ad accarezzare il morbido pelo del coniglio aiuta a diminuire lo stress accumulato durante la giornata. Provare per credere! Più in forma! Eh già! avere un animale domestico incentiva l’attività ... herbeauty.co

angelomangiante : La notte di Melbourne da ricordare per due motivi. Il primo match vinto da Jannik #Sinner in uno Slam a 18 anni e 5… - rtl1025 : ?? '#Gregoretti, #Salvini sta usando ancora una volta giustizia per motivi politici e personali. Scelta va presa leg… - MediasetTgcom24 : P.a., aumentati nel 2019 i licenziamenti per motivi disciplinari: +35% #Pubblicaamministrazione… -