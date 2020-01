Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 19:15 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Viabilità DEL 13 GENNAIO 2020 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’ANAGNINA RIPERCUSSIONI SULLA STESSA Roma-FIUMICINO DOVE SI STA IN FILA TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA TIBURTINA, TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN USCITA DA Roma MENTRE IN DIREZIONE CENTRO SI REGISTRANO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST SULLA COLOMBO SI STA IN FILA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE CIRCOLazioNE ANCORA RALLENTATA SULLA METRO B/B1 ... Leggi la notizia su romadailynews

