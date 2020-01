Salerno, piazza Casalbore si prepara per gli ambulanti di via Piave – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salerno – Di buon mattino e sotto lo sguardo vigile di una pattuglia di Polizia Municipale, è iniziato lo sgombero dalle auto del parcheggio di piazza Casalbore, appositamente recintata. L’operazione è propedeutica al disegno delle strisce che indicheranno gli stalli per gli ambulanti. Questi, infatti, dalle prossime ore saranno trasferiti – in maniera temporanea – nelle adiacenze dell’ingresso-tribuna dello stadio Vestuti. L’area di via Piave storicamente dedicata alla vendita di generi alimentari, infatti, sarà oggetto di una radicale ristrutturazione. Il suo fine ultimo, rassicurano dall’Amministrazione comunale, resterà quello di mercato al servizio del centro città. Leggi la notizia su anteprima24

