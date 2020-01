Ruby ter, “dichiarazioni autoindizianti”. Testimone affiancato da un avvocato per decisione del presidente della corte (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una testimonianza con un piccolo colpo di scena quella di Francesco Chiesa Soprani, agente dello spettacolo, chiamato a testimoniare dalla procura di Milano nel processo Ruby ter in cui Silvio Berlusconi è imputato per corruzione in atti giudiziari. Il teste è stato affiancato da un avvocato per decisione del Tribunale. “Dichiarazioni autoindizianti, per le quali potrebbero sorgere problemi su eventuali responsabilità penali del teste” ha detto il presidente del collegio della VII penale di Milano, Marco Tremolada. In particolare, per il punto della deposizione in cui il Testimone ha detto di aver chiesto ad un avvocato, in passato, di poter “collaborare” con Mediaset, visto che lui era a conoscenza di ciò che accadeva nelle serate ad Arcore. I giudici, dunque, decidendo sulla questione posta dalla difesa di Silvio Berlusconi, con l’avvocato Federico Cecconi, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

LaStampa : Processo Ruby ter, il testimone: in una stanza buia le ragazze “cavalcavano” a turno Berlusconi… - repubblica : Ruby Ter, un teste in aula: 'Berlusconi aveva rapporti a turno con le ragazze in una stanza buia' - SkyTG24 : Ruby, teste su Berlusconi: rapporti a turno con ragazze in stanza buia -