Perché è importante la conservazione del cordone ombelicale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una coppia che sta per avere un bambino, dovrebbe essere in grado di compiere una scelta informata e consapevole sulla possibilità di conservazione del cordone ombelicale del proprio figlio. Circolano molte informazioni su questo tema, e spesso alcune non sono veritiere. Con questo articolo cercheremo di fornire informazioni corrette sulla conservazione del cordone ombelicale e sulle possibilità di utilizzo delle cellule staminali del cordone, affinché le famiglie abbiano a disposizione gli strumenti per poter decidere in modo consapevole e informato. Conservare le cellule staminali del cordone ombelicale del proprio bimbo, vuol dire fare un investimento per il futuro. Tali cellule sono dotate di un grande potenziale terapeutico che può essere utilizzato per il trattamento di un numero sempre crescente di patologie, come riconosciuto anche dal Ministero della Salute1. Uno studio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Europarl_IT : La prossima settimana si apre la prima plenaria del 2020. Come funziona una sessione plenaria e perché è importante… - CB_Ignoranza : 'È stato il momento più importante di #RealMadridAtleti. Ho detto a Valverde che al posto suo chiunque avrebbe fatt… - suzilleri : @vcristina29 ????? presente. Svolgiamo un’importante funzione di pungolo ai giocatori perché non si accontentino mai e migliorino sempre ?? -