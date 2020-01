Nonna ha perso la vita per colpa del nipote per un euro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Finalmente svelato il mistero sulla morte di una donna di 88 anni trovata morta nella sua casa di Riccione nella mattinata del 7 gennaio 2020. è stata rinvenuta ormai priva di vita: per l’omicidio è stato accusato Alessio, il nipote. La donna gli aveva negato un euro per comprare una brioche al bar. L’autopsia sul corpo della donna di 88 anni trovata morta nella sua casa di Riccione nel mattino del 7 gennaio 2020 ha dato i risultati che gli agenti si aspettavano. Secondo L’anatomo patologo Loredana Biscemi, che ha condotto l’esame, la donna aveva lesioni al naso e fratture craniche, che hanno causato la morte. I sospetti sin dall’inizio sono ricaduti sul nipote 42enne della donna, Alessia, affetto da gravi problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i ... Leggi la notizia su bigodino

mepinkair : RT @mentecritica: Un bacio notturno all'eroina silenziosa di questa vicenda. Ha perso la nonna il 5 dicembre scorso, sta perdendo la madre,… - pantanac : RT @mentecritica: Un bacio notturno all'eroina silenziosa di questa vicenda. Ha perso la nonna il 5 dicembre scorso, sta perdendo la madre,… - SIGNandSYMPTOMS : RT @mentecritica: Un bacio notturno all'eroina silenziosa di questa vicenda. Ha perso la nonna il 5 dicembre scorso, sta perdendo la madre,… -