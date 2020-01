Morbius: un riferimento allo Spider-Man di Tobey Maguire in un fotogramma leaked del trailer? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un fotogramma leaked del trailer di Morbius conterrebbe un riferimento allo Spider-Man di Tobey Maguire; l'uscita imminente del trailer potrebbe chiarire i dubbi sul film. Tra poche ore il trailer di Morbius approderà in rete, nell'attesa è stato diffuso un fotogramma leaked del promo che conterrebbe un riferimento allo Spider-Man di Tobey Maguire! Il fotogramma, diffuso su Twitter da Emre Kaya, vede la star di Morbius Jared Leto con indosso quella che sembra una divisa da detenuto. Vicino a lui, sul muro, scorgiamo un dipinto di Spider-Man somigliante alla versione di Tobey Maguire e la scritta 'Assassino'. La scritta potrebbe essere un riferimento agli eventi di Spider-Man: Far From Home, in cui l'identità di Peter Parker viene svelata e lui viene accusato di aver ucciso ... Leggi la notizia su movieplayer

Morbius riferimento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morbius riferimento