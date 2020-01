Meteo: l’anticiclone inizia a perdere colpi, arrivano le piogge (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le previsioni del Meteo per la settimana sembrano seguire il canovaccio fin qui vissuto: a farla da padrone sarà nuovamente l’enorme anticiclone che ha garantito fin qui tanta stabilità Meteorologica sul paese. Tuttavia, inizia a cedere e questo porterà a situazioni di maltempo. Il mostro anticiclonico si indebolisce Gli esperti del Meteo.it sottolineano ancora la gradevole stabilità che ha segnato le passate settimane. Un inizio d’anno con belle giornate di sole, un freddo non particolarmente pungente e la nebbia come massima allerta.Da questa settimana, tuttavia, bisogna fare i conti con l’indebolimento di questo anticiclone: già lunedì viene segnalata una “circolazione ciclonica” nelle zone del sud (area ionica), che porterà nubi e rovesci in Calabria e Basilicata. Inoltre, al Nord e sul versante tirrenico si farà strada l’aria umida proveniente dall’atlantico, aumentando ... Leggi la notizia su thesocialpost

LaStampa : L’anticiclone sta cominciando a indebolirsi, il tempo potrebbe cambiare da venerdì. - Agenpress : Meteo. Sta per finire l'anticiclone. A fine settimana arriva aria nordatlantica - LenaPoros : RT @LaStampa: L’anticiclone sta cominciando a indebolirsi, il tempo potrebbe cambiare da venerdì. -