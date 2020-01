L’ipotesi sulla tragedia del volo Ukraine Int: aerei civili usati come scudi umani (Di lunedì 13 gennaio 2020) È una ipotesi che circola sui canali Telegram iraniani, gli stessi che due giorni fa hanno rivelato per primi che il governo sapeva che l’aereo Boeing 737 della Ukraine International Airlines precipitato all’alba dello scorso 8 gennaio è stato abbattuto per errore dalla contraerea iraniana e che il governo ne era stato informato già venerdì scorso. E proprio per questo ha sempre maggiore forza, anche perché la accreditano fonti militari iraniane. La mattina dell’attacco Secondo questo canale, che cita fonti interne al governo iraniano, all’alba dell’8 gennaio, subito dopo aver lanciato missili contro le basi Usa in Iraq, la IRGC avrebbe deliberatamente deciso di non chiudere lo spazio aereo iraniano. Com’è andata davvero? In sintesi, sarebbe andata così: dopo l’attacco agli americani, i vertici delle forze armate iraniane avrebbero deciso di ... Leggi la notizia su open.online

