Il genio italico del cardinal Voiello (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ci starebbe assai bene il cardinale Angelo Voiello al posto, metti, di Giuseppe Conte, per non dire di Luigi Di Maio o dello stesso Zingaretti e d’ogni altra eminente figura politica del nostro incerto presente nazionale. Sarebbe perfetto perfino per negoziare, che so, con i libici, certamente Trump non si dimenticherebbe di lui, è certo che con chiunque al mondo porterebbe a casa i migliori risultati, meglio ancora dei rimpianti Andreotti e Craxi.Già, ormai lo sappiamo bene cosa occorrerebbe per il governo di questo nostro Paese, esattamente ci vorrebbe un soggetto proteiforme, un pezzo unico garantitio come il segretario di Stato vaticano Angelo Voiello, lo stesso che Silvio Orlando interpreta in modo esemplare, se non assoluto, nella serie televisiva creata e diretta da Paolo Sorrentino, “The New Pope” che segue a pochi anni di distanza il fortunato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

