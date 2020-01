Grande Fratello Vip 4: Salvo Veneziano rischia la squalifica? Frasi offensive verso una concorrente [VIDEO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo gli ultimi aggiornamenti in diretta dalla casa più spiata d’Italia, Salvo Veneziano sarebbe a rischio squalifica a causa di alcune Frasi offensive, nei confronti di un’altra concorrente del Grande Fratello Vip. Il concorrente che entrato a far parte del gruppo degli inquilini della quarta edizione Vip del reality, grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello storico, oggi rischia di tornare a casa sua. Dal web infatti avanzano le proposte di provvedimenti, dopo aver sentito le Frasi che il gieffino ha pronunciato riferendosi a Elisa De Panicis. L’influecer è entrata nella seconda puntata, dello scorso venerdì 10 gennaio, della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La sua mise abbastanza succinta ha creato qualche commento all’interno della casa. Salvo Veneziano non si è risparmiato e ha detto la sua verso Elisa De Panicis, ... Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… -