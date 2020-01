Daniela Santanchè a L'aria che tira: "Anche Romano Prodi è rassegnato, sa che perderanno in Emilia Romagna" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il "sentiment" di Daniela Santanchè "è che Prodi sia rassegnato, è già a conoscenza che perderanno l'Emilia Romagna". La senatrice di Fratelli d'Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, commenta le dichiarazioni di Romano Prodi in vista del voto alle Regionali in Emilia Romagna: "Il Leggi la notizia su liberoquotidiano

