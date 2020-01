Clochard morto a Milano, forse un malore per il freddo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un Clochard è morto questa notte a Milano: il 46enne è stato trovato stamattina in via Pietro Colletta, angolo viale Umbria (zona Porta Romana) non lontano dall’ingresso di un supermercato. Sul posto il 118 e la polizia: non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. E’ probabile che abbia accusato un malore, forse a causa del freddo.L'articolo Clochard morto a Milano, forse un malore per il freddo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

