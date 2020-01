Atlantia, investitori a Bruxelles: lettera di protesta all’Ue sulla Milleproroghe (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alcuni investitori del gruppo Atlantia hanno annunciato di voler inviare una lettera di protesta alla Ue in merito alla norma del decreto Milleproroghe, norma che modifica in modo unilaterale le concessioni autostradali. Come divulgato da fonti ufficiali, la lettera degli investitori vuole rendere nota alla commissione di Bruxelles tutte le preoccupazioni relative agli effetti del … L'articolo Atlantia, investitori a Bruxelles: lettera di protesta all’Ue sulla Milleproroghe proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

