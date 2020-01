Napoli, mazzate al pronto soccorso: pugno in faccia a Oss (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Decima aggressione in undici giorni. Il 2020 prosegue nel peggiore dei modi per medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale del 118. In attesa delle telecamere che verranno posizionate sulle ambulanza a partire dal prossimo 15 gennaio, nelle scorse ore una nuova aggressione, la decima appunto, si è verificata all’ospedale del Mare di Ponticelli, periferia est di Napoli. A denunciarla, come spesso accade, è la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate” che riprende il racconto di alcuni testimoni: “Arriva paziente trasportato con mezzi propri (SUV). Il familiare allarma tutti come se fosse un codice rosso. Alla prima valutazione nulla di particolare (recente episodio febbrile). Ha praticato visita medica, ecografia, esami, Tac cranio. Diagnosi: periartrite scapolo omerale. Il familiare aggredisce un operatore socio ... Leggi la notizia su anteprima24

