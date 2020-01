Matuidi: «Bene per 60 minuti poi abbiamo sofferto. Vittoria importante» – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista Blaise Matuidi, intervenuto nel post partita di Roma Juventus – VIDEO (Dalla nostra inviata allo Stadio Olimpico, Jessica Reatini) – La Juventus di Matuidi esce vittoriosa dallo Stadio Olimpico: 2-1 il risultato finale contro la Roma. Il giocatore si è fermato a parlare con i giornalisti presenti prima di lasciare lo stadio. «abbiamo fatto Bene per 60 minuti, poi abbiamo sofferto. Questa è una Vittoria importante», ammette il giocatore in zona mista dopo il fischio finale. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

