La favola del lupo Arvo, salvato dopo essere stato trovato quasi morto in strada a Capodanno (Di domenica 12 gennaio 2020) Arriva da Cosenza la storia a lieto fine del lupo Arvo, trovato moribondo sul ciclo della statale 107, forse dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale, e salvato in extremis. Il veterinario che l'ha curato: "Aveva un edema cerebrale e una contusione midollare, che gli impedivano di alzarsi di nuovo in piedi e correre nei boschi. Ora sta bene ed è tornato in libertà". Leggi la notizia su fanpage

