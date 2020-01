Justin Bieber disperato supplica i fan perché vuole che Yummy arrivi alla 1, poi cancella l’assurdo appello (Di domenica 12 gennaio 2020) Sono il primo che ha attaccato diverse puttanpop che negli anni hanno vomitano idiozie come “chissene importa delle classifiche io faccio musica per esprimere me stessa”, ma è anche vero che è sempre meglio questo atteggiamento paracul* davanti ad un flop, che la disperazione e la perdita di dignità. Lo scorso 3 gennaio Justin Bieber è tornato con Yummy, una canzoncina pop gradevole, ma non certo il suo miglior lavoro. Il pezzo non ha fatto il botto che il cantante canadese pensava, anche il video non è andato come previsto e si è arenato a 50 milioni di visualizzazioni dopo più di una settimana (Taylor Swift le fa in poco più di un giorno). Nulla di grave, Yummy sarà piaciuta alle fan, ma non al grande pubblico. Il punto è che il cantante si è così tanto fissato che deve raggiungere la numero 1 nella Billboard HOT100, che ha fatto un appello davvero disperato. “Come ... Leggi la notizia su bitchyf

