Il taglio del cuneo fiscale oltre i 35mila euro (Di domenica 12 gennaio 2020) Il taglio del cuneo fiscale potrebbe salire oltre i 35mila euro di reddito, con una maggiorazione della dotazione di un miliardo rispetto a quanto preventivato dal governo (da 5 a 6 nel 2021, 3 miliardi per il 2020). Lo fa sapere il Sole 24 Ore che spiega che l’intervento per portare nelle tasche dei lavoratori 500 euro in media è in dirittura d’arrivo e per venerdì i sindacati saranno convocati a Palazzo Chigi dal governo che illustrerà la misura. Il taglio del cuneo fiscale oltre i 35mila euro Il quotidiano di Confindustria spiega che lo strumento che dovrà dare il via all’operazione è un decreto attuativo, da definire d’intesa con i sindacati. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è intenzionato a fare presto, e pubblicare il provvedimento entro questo mese per consentire a tutti, datori di lavoro in primis, di adeguarsi alle nuove disposizioni. La vera novità ... Leggi la notizia su nextquotidiano

