Dopo tre anni, Serena Williams è tornata a vincere un torneo WTA (Di domenica 12 gennaio 2020) La tennista statunitense Serena Williams ha vinto il suo primo torneo degli ultimi tre anni, il WTA di Auckland, in Nuova Zelanda. Williams ha battuto in finale la statunitense Jessica Pegula per 6-3 6-4. Williams ha 38 anni per lei si Leggi la notizia su ilpost

capuanogio : #Ibrahimovic gioca 90 minuti, mostra di essere indietro di condizione ma alza il livello di tutto il #Milan che tor… - lauraboldrini : #Trump ci sta trascinando in una crisi internazionale ad altissimo rischio per tutti E dopo un attacco missilisti… - Inter : ??| RECORD #Lukaku, con 1?4? gol, è il miglior marcatore dell'Inter nell'era dei tre punti a vittoria dopo 18 prese… -