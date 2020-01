Crisi Iran-Usa, come è stata evitata una guerra che nessuno voleva. Il retroscena del New York Times (Di domenica 12 gennaio 2020) Per circa una settimana il mondo è stato con il fiato sospeso per il timore che, con l’uccisione di Generale Soleimani, capo delle forze Quds dell’Iran, potesse scoppiare un nuovo conflitto mondiale. La giustificazione usata dagli Stati Uniti era che il Generale Iraniano stesso progettando un attacco “imminente” di sostanziale portata contro le forze americane. In un lungo articolo il New York Times racconta come ci fosse effettivamente la possibilità – una tra molte – che Soleimani stesse progettando un attacco a basi americane in Iraq e paesi limitrofi, ma che non ci fosse la certezza che l’attacco era effettivamente imminente. A scatenare il conflitto dunque un’azione militare intrapresa con una certa fretta che, come racconta il quotidiano americano, ha rischiato di scatenare una guerra che è stata evitata per un soffio, grazie ... Leggi la notizia su open.online

