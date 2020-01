Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020: Shiffrin in testa, Brignone seconda dopo la combinata di Altenmarkt (Di domenica 12 gennaio 2020) Federica Brignone torna in seconda posizione nella Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, l’azzurra ha vinto la combinata di Altenmarkt e ha scavalcato Petra Vlhova con 565 punti all’attivo. La nostra portacolori si riprende la piazza d’onore alle spalle dell’inarrivabile Mikaela Shiffrin, la statunitense è sempre al comando con 826 punti. Ottimo settimo posto per Marta Bassino, decima Sofia Goggia. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 826 2. Federica Brignone (Italia) 565 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 513 4. Wendy Holdener (Svizzera) 367 5. Michelle Gisin (Svizzera) 361 6. Viktoria Rebensburg (Germania) 337 7. Marta Bassino (Italia) 329 8. Corinne Suter (Svizzera) 325 9. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 281 10. Sofia ... Leggi la notizia su oasport

