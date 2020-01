Caltanissetta, muore tunisino in centro per rimpatri: rivolta nella struttura (Di domenica 12 gennaio 2020) L'uomo trovato senza vita sul suo letto era stato colpito da due provvedimenti di espulsione e di trattenimento. A fuoco alcuni materassi, interviene la polizia. Nessun ferito e nessun danno Leggi la notizia su repubblica

