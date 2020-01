Ricette I Fatti Vostri: cestini di formaggio con pasta alla chitarra ai carciofi (Di sabato 11 gennaio 2020) Un’altra ricetta di Nicolò Momesso da I Fatti Vostri ed è la ricetta dei cestini di formaggio con dentro la pasta alla chitarra ai carciofi, un primo piatto delizioso, un modo di servire la pasta diverso dai soliti anche se non del tutto originale. Preparare la cialda di formaggio è molto semplice ma anche la pasta con i carciofi non è niente di complicato. Come sempre il giovane cuoco de I Fatti Vostri ci suggerisce Ricette ottime per tutta la famiglia, non solo carciofi ma anche broccolo romanesco per questo piatto di pasta. Nicolò Ha solo 15 anni ma in cucina ogni volta su Rai 2 ci stupisce per la sua passione e la sua bravura. Non perdete questa e le altre Ricette I Fatti Vostri, scaldiamo le padelle e se in frigo abbiamo tutto il necessario possiamo procedere con la preparazione. Buon appetito a tutti. LA RICETTA DEI cestini DI formaggio CON pasta alla CHIATARRA AI ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

