Prescrizione: Boschi, 'insufficiente proposta Bonafede, no a soluzioni pasticciate' (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "La proposta avanzata dal ministro Bonafede insieme al presidente del Consiglio Conte è insufficiente. Noi, da mesi come Italia, Viva abbiamo chiesto che si bloccasse la riforma Bonafede sulla Prescrizione e purtroppo dal primo gennaio è entrata in vigore una riforma c Leggi la notizia su liberoquotidiano

ilfogliettone : Prescrizione, Boschi avverte: governo cambi proposta o meglio la Costa - - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: 'Così si intasano solo i tribunali', dice Maria Elena Boschi sulla mediazione proposta sulla prescrizione - rojascastilloj2 : LA BENIAMINA DEI DIRIGENTI BANCARI VUOLE LA PRESCRIZIONE PER TUTTI PROCESSI. CON LA PRESCRIZIONE IN PIEDI NESSUN CO… -