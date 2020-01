Pd: Zingaretti gioca d’anticipo, dopo regionali ‘sciolgo partito e cambio tutto’/Adnkronos (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Nicola Zingaretti gioca d’anticipo. Vada come vada in Emilia Romagna, è il segretario Pd per primo a chiedere “un partito nuovo”, il superamento dei dem e l’apertura di una fase di cambiamento. Se si perde, la richiesta di una riflessione sul percorso del Pd sarebbe nelle cose. Tanto vale metterla già in agenda. Se si vince, il momento congressuale di cui parla Zingaretti potrebbe diventare l’occasione per il segretario di consolidare la sua leadership e un progetto: quello di un “partito nuovo” e aperto “a tutti progressisti”. Vedi le Sardine, il ‘movimento dei sindaci’ da Beppe Sala a Andrea De Caro, i soggetti ecologisti e chissà magari anche un pezzo di 5 Stelle. Le reazioni, al momento, nel Pd sono positive. Qualche puntualizzazione. La minoranza di Base Riformista chiede che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

