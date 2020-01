LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro 44-48, Serie A basket 2020 in DIRETTA: la Effe si riavvicina a metà terzo quarto (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-56 Palleggio, arresto e tiro di Barford, nuovo +10 ospite. 46-54 Cinciarini interrompe il parziale col runner. Sbaglia il libero supplementare l’ex Jesi. 44-54 Nuovo +10 ospite con Totè che segna nuovamente con la mano sinistra e subisce fallo da Sims. 4′ al termine del terzo periodo. 44-52 Totè sfida Leunen e col semigancio sinistro allunga il parziale ospite (6-0). Timeout Fortitudo. 44-50 Barford segna un difficilissimo canestro contro l’ottima difesa di Cinciarini che lo aveva quasi costretto alla palla persa. 44-48 Williams risponde da centro area. 44-46 Sims usa il fisico contro Totè e segna buttandosi all’indietro. 42-46 Tecnico fischiato a Sacco e Aradori porta i suoi a -4 dalla lunetta. 41-46 Aradori sbaglia di un nulla la tripla ma sul rimbalzo di Sims la Forititudo muove benissimo il pallone e va a ... Leggi la notizia su oasport

