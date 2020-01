Liliana Segre non andrà al convegno della Lega: “Antisemitismo non disgiunto dal razzismo” (Di sabato 11 gennaio 2020) La senatrice a vita Liliana Segre non parteciperà al convegno sulle nuove forme dell'antisemitismo organizzato a Roma dalla Lega il 16 gennaio perché impegnata a Milano per le iniziative del Giorno della Memoria. E rispondendo a Salvini dice di non “disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo”. Leggi la notizia su fanpage

Corriere : Salvini prepara un convegno antirazzista e invita Liliana Segre - myrtamerlino : Al di là dell’odio, del chiacchiericcio politico, del linguaggio senza pensiero, della memoria che si vuole dimenti… - La7tv : #lariachetira Enrico Mentana: 'Una volta c'era una grammatica condivisa, nessuno poteva venire in TV a dire 'Sono p… -