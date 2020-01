L'ex vigile annulla-multe "Autovelox tutti irregolari" (Di sabato 11 gennaio 2020) Alberto Giannoni Carlo Spaziani oggi si batte per la giustizia: «Le macchine difettose su omologazione e taratura» Si dice che il leggendario Robin Hood rubasse ai ricchi per dare ai poveri, ma in realtà difendeva tutti i cittadini che il potere opprimeva con gabelle e balzelli vari. Carlo Spaziani, romano di 67 anni, fa esattamente la stessa cosa, solo che la foresta di Sherwood in cui si ha deciso di avventurarsi è quella, ben più temibile, della burocrazia e della pubblica amministrazione, che perseguita a colpi di multe. «Mi hanno chiamato anche Masaniello - sorride - ma io non cerco gloria». Spaziani il 1° febbraio 2018 è andato in pensione con 44 anni di servizio, tutti nella Polizia locale di Roma. Ufficiale e - nell'ultimo anno di servizio - decano fra 6mila dei vigili urbani della Capitale. Non ha la vena del giustiziere, piuttosto la passione e la competenza dello ... Leggi la notizia su ilgiornale

