Lazio-Napoli, Gennaro Gattuso nella conferenza post-partita: “Abbiamo toccato il fondo” (Di domenica 12 gennaio 2020) “Ho fatto i cambi tardi perché vedo che la squadra sta bene, tiene bene il campo e non cambio. La squadra fa le cose che chiedo, non è obbligatorio fare il cambio”. Gennaro Gattuso ha le idee chiare anche dopo l’ennesima sconfitta del Napoli, battuta per 1-0 dalla Lazio all’Olimpico. Il tecnico ha detto la sua sul match nella conferenza post-gara. “Primi 45′ di possesso sterile, gli abbiamo fatto il solletico, potevamo fare meglio. nella ripresa abbiamo lavorato bene sulle catene esterne, sviluppavamo meglio il gioco, poi c’è stato un errore e la responsabilità dell’errore è mia perché sono io che chiedo al portiere di uscire sempre dal basso e rischiare, ci alleniamo così e ci sta che il portiere possa sbagliare. Il portiere è fondamentale nel farti uscire dalla pressione della Lazio, Ospina oggi l’ha fatto 7-8 volte con le ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

