Lazio da 10: record di vittorie per i biancocelesti in Serie A (Di sabato 11 gennaio 2020) La Lazio di Simone Inzaghi non si ferma: la vittoria contro il Napoli di Gattuso vale un record storico per i capitolini La Lazio continua a stupire in campionato: la vittoria per 1-0 contro il Napoli con il gol di Immobile permette alla formazione di Simone Inzaghi di centrare un record storico. Il team del tecnico piacentino, infatti, ha toccato quota 10 vittorie consecutive in Serie A. Superata la striscia di trionfi della squadra agli ordini di mister Sven-Göran Eriksson, risalente alla stagione 1998/99. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

OptaPaolo : 10 - La Lazio ha vinto 10 partite consecutive in campionato, record assoluto nella storia dei biancocelesti in Serie A. Sogno. #LazioNapoli - pisto_gol : Laz-Nap 1:0 Una indecisione di Ospina che si fa beffare da Immobile condanna alla sconfitta il Napoli e premia la L… - OptaPaolo : 9 - La Lazio ha eguagliato il suo record di vittorie consecutive in Serie A: 9 come nel 1998/99 sotto la guida di S… -