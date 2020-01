"Lasciate il telefono e pensate solo a guidare", dice Michela Cerruti (Di sabato 11 gennaio 2020) Michela Cerruti, alla soglia dei 33 anni, può essere considerata il simbolo dell'automobilismo agonistico al femminile. La lista dei suoi successi è interminabile, una donna che ha praticamente vissuto sulla strada, curva dopo curva e ad alta velocità, tutta la propria vita. È per questo che abbiamo chiesto a lei dei consigli sulla sicurezza stradale, sempre più al centro dei fatti di cronaca. Cos'è che scatta nella mente di una persona che decide di correre con la propria macchina? Cosa si prova? Credo sia il fattore adrenalina, banalmente. Chi ama la velocità la ama per quella ragione lì. E la ama in macchina così come in altri contesti. Io ho sciato agonisticamente per tanti anni e non vedevo l'ora di arrivare a fare le discipline più veloci come Supergigante e Discesa libera, oppure quando andavo a cavallo e facevo lezioni di equitazione, volevo subito arrivare a galoppare. E ... Leggi la notizia su agi

cinziasams : RT @blogLinkes: 'Lasciate il telefono e pensate solo a guidare', dice Michela Cerruti - news_confusenet : “Lasciate il telefono e pensate solo a guidare”, dice Michela Cerruti -