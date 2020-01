Giulia Provvedi, il selfie con la gemella Silvia è ‘hot’: accappatoio aperto e niente sotto (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima X-Factor, dove il pubblico le ha viste per la prima volta, poi il Grande Fratello Vip, dove si sono fatte conoscere meglio. Sempre insieme: Silvia e Giulia Provvedi, che formano il duo de Le Donatella, praticamente sono una cosa sola. Una bionda, l’altra castana, una più espansiva e l’altra più riservata ma entrambe bellissime. E, essendo gemelle, anche legatissime tra loro. Non a caso hanno anche il profilo Instagram in comune e continuano a lavorare insieme. Le due sorelle sono tornate a cantare e a pubblicare nuovi singoli e sono anche state scelte come giudici del muro di All Together Now, per entrambe le edizioni del programma. La seconda, tra l’altro, si è conclusa da poco e le Donatella non hanno mancato di ricordare l’appuntamento in tv con uno scatto sexy su Instagram. (Continua dopo la foto) A proposito di Instagram, è soprattutto Giulia, la gemella bionda che è da poco ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

