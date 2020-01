Diretta Atp Cup 2020/ Streaming video tv, oggi le due semifinali, 11 gennaio, (Di sabato 11 gennaio 2020) Diretta Atp Cup 2020 Streaming video e tv: Serbia Russia e Australia Spagna sono le due semifinali in programma oggi sabato 11 gennaio a Sydney. Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomnews : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: ostacolo De Minaur tra Nadal e la finale - #Spagna-Australia… - zazoomnews : LIVE Serbia-Russia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 1-0 break anche nel secondo set! - #Serbia-R… - zazoomnews : LIVE Serbia-Russia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev 6-1 1-2 break e controbreak in avvio” - #Serbia-… -