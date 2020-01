Ciro Immobile in campo con Noemi, la bimba ferita nell’agguato di Napoli (Di sabato 11 gennaio 2020) Ciro Immobile entra in campo allo stadio Olimpico, prima di Lazio–Napoli, e tiene per mano una bimba. Si chiama Noemi ed è la piccola rimasta ferita, per errore, lo scorso 3 maggio, nel corso di un agguato a Napoli, in piazza Nazionale. Con Noemi, che ha ricevuto la maglia del Napoli dal capitano Lorenzo Insigne, c’erano anche papà Fabio e mamma Tania. A volere fortemente questa uscita è stato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che mira a far diventare il suo club, già insignito della qualifica di ente morale dal 1921, un punto di riferimento nella difesa di chi ha subito violenza o è stato vittima di razzismo. Non è la prima volta che accade: il 7 dicembre scorso, ad esempio, nel corso di Lazio-Juventus, il club ha ospitato il piccolo Christy (bimbo di origini africane, ferito nel 2015 da un gruppo di terroristi e portato in Italia, su volere di Papa ... Leggi la notizia su open.online

