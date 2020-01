Cagliari-Milan 0-2, Ibrahimovic dà la scossa ai rossoneri: lo svedese segna con Leao (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Milan coglie un successo pesantissimo in chiave europea, espugnando il campo di una diretta concorrente come il Cagliari con il punteggio di 0-2. La squadra di Stefano Pioli prende una vitale boccata di ossigeno e sale dunque a quota 25 punti in classifica, a -4 dai sardi, che al momento occupano l’ultima posizione utile per l’accesso in Europa League. A dare entusiasmo ai tifosi rossoneri anche il primo centro di Zlatan Ibrahimovic, che alla prima presenza da titolare pone subito la sua firma dimostrando di non aver ancora perso la capacità di far male alle difese avversarie. Il primo tempo scorre via sul filo dell’equilibrio. Il Cagliari, rispettando le proprie caratteristiche, ricerca il pressing alto e l’aggressività ma non riesce ad arrivare con particolare pericolosità dalle parti di Donnarumma; è il Milan, allora, a rendersi più minaccioso, prima con ... Leggi la notizia su oasport

IsmaelBennacer : ?? Cagliari - AC Milan ?? Sardegna Arena ? 15h00 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Campione infinito. #Ibrahimovic torna dal 1’ segna e trascina il #Milan, giocatore di un’altra categoria (in gol 28… - SkySport : ???? Serie ?? – 19^ Giornata ?? #CagliariMilan 0-2 ? #Leao (46’) ? #Ibrahimovic (64’) ? -