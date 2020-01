ATP Auckland 2020, il tabellone di Jannik Sinner: debutto con Paire, sulla sua strada anche Khachanov (Di sabato 11 gennaio 2020) È stato appena definito il tabellone principale del torneo ATP 250 di Auckland (Nuova Zelanda), in calendario per la prossima settimana. Sono stati ben cinque gli italiani nel main draw: tra questi anche il diciottenne Jannik Sinner, nuova luminosa promessa del tennis azzurro. Per l’altoatesino, entrato in tabellone grazie a una wild card, la rassegna neozelandese sarà la decima partecipazione a un torneo ATP e costituirà anche l’ultimo test prima dell’importantissimo appuntamento degli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio), primo Slam della sua carriera. Sinner, attualmente numero 78 del ranking, non è stato molto fortunato nel sorteggio: il primo turno infatti lo opporrà al francese Benoit Paire, reduce da una buona ATP Cup disputata come secondo singolarista del team transalpino; nessun precedente tra i due. In caso di passaggio del turno, l’allievo di ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : ATP 250 Auckland 2020: il tabellone di Fabio Fognini. Diverse trappole sulla strada del ligure - sportface2016 : #ATPAuckland | Il tabellone: #Fognini guida il seeding, c'è #Sinner - livetennisit : ATP Auckland: Il Tabellone Principale. Cinque azzurri al via. Fabio Fognini n.1 del seeding -