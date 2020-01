Trovato punto di impatto di un gigantesco meteorite: i detriti proiettati in Asia, Australia e Antartide (Di venerdì 10 gennaio 2020) La localizzazione del cratere generato dall’impatto sulla Terra di uno dei più grandi meteoriti noti era rimasto un mistero fino ad oggi: un gruppo di ricercatori ha annunciato che potrebbe trovarsi sotto la lava, nel campo vulcanico dell’altopiano di Bolaven, nel Laos. I dettagli della scoperta sono stati pubblicati su Proceedings of the National Academy of Sciences: il meteorite che si è schiantato sulla Terra oltre 790.000 anni fa era largo 2 km e l’impatto è stato così violento che i detriti sono stati proiettati in Asia, Australia e Antartide. Gli indizi che hanno portato al luogo dell’impatto sono stati forniti da piccoli frammenti di vetro, chiamati tektites: si ritiene che si siano formati a partire da materiale terrestre che si è fuso in seguito all’impatto dei meteoriti. “La loro esistenza significa che il meteorite che ha colpito era ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

