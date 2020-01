Strage di Bologna, il fascista Cavallini non si pente e accusa i giornalisti (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'ex Nar ribadisce la sua estraneità all'attentato del 2 agosto 1980 e in aula, prima della sentenza che lo ha condannato all'ergastolo, punta il dito contro Espresso e Repubblica: «È tattica della diffamazione». L'AUDIO Bologna 1980: la mano dei Servizi sulla Strage" L'ex Nar Cavallini: "Non chiediamo perdono a nessuno per la Strage di Bologna"" Leggi la notizia su espresso.repubblica

Tg3web : È stato condannato all'ergastolo l'ex terrorista nero Gilberto Cavallini, nel processo sulla strage della stazione… - graziano_delrio : La condanna di #cavallini per la strage di Bologna è un passo importante verso la giustizia. Vicini alle famiglie d… - fattoquotidiano : Strage di Bologna - Ergastolo per l’ex militante dei Nar: avrebbe fornito sostegno logistico a Mambro, Fioravanti e… -