Sondaggio: se fossero un partito le sardine avrebbero l’11,4% dei voti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Malgrado le ripetute smentite del leader Mattia Santori, un Sondaggio realizzato da Tecné in collaborazione con l’Agenzia Dire ha testato l’opinione degli italiani in merito ad una possibile trasformazione del movimento delle sardine in partito vero e proprio in caso di elezioni anticipate. Nelle intenzioni di voto emerge come la forza nata lo scorso novembre a Bologna abbia buone possibilità di diventare determinante negli equilibri politici del nostro Paese, arrivando a superare i dieci punti percentuali a danno dell’area di centrosinistra. Sondaggio: e se le sardine fossero un partito? Come si può notare dalle intenzioni di voto rilevate dal Sondaggio di Tecné, un ipotetico partito delle sardine porterebbe a casa l’11,4% dei voti; rosicchiando consensi principalmente al Pd e al M5s. Il movimento di protesta pacifica ruberebbe ai Dem il 4,4%, mentre i ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Sondaggio: se fossero un partito le sardine avrebbero l’11,4% dei voti - EGnisci : RT @lalitamyheart: tutto sto casino per un semplice sondaggio manco fossero gli Emmy...cosa vi avrà mai fatto di male quella poverina di Fe… - Octavia_Quake : RT @lalitamyheart: tutto sto casino per un semplice sondaggio manco fossero gli Emmy...cosa vi avrà mai fatto di male quella poverina di Fe… -