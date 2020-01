Serie A donne, domenica Tavagnacco-Juventus a Trieste (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sara' disputato nello stadio Nereo Rocco di Trieste, domenica alle 12.30, l'incontro di calcio femminile Tavagnacco-Juventus, valevole per l'undicesima giornata del Campionato italiano di Serie A. Dopo essere stato sede della fase finale degli ultimi Campionati europei under 21, il rinnovato stadio triestino - si legge in una nota del Comune - si appresta a ospitare il grande calcio femminile con un incontro che vedra' il Tavagnacco, con la sua lunga tradizione, impegnato contro la capolista Juventus, capitanata dalla triestina Sara Gama, che proprio con il Tavagnacco debutto in Serie A. "Anche con questo appuntamento - ha spiegato l'assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi, oggi durante la presentazione del match - Trieste punta ancora una volta a ospitare grandi eventi, con una particolare attenzione a quel calcio femminile che prosegue nel suo percorso di crescita verso il ... Leggi la notizia su ilfogliettone

